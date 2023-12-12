От науки до туризма. Как российская молодежь делает много добрых дел?

Российское движение детей и молодежи (РДДМ) «Движение Первых» было основано в июле 2022 году при поддержке президента России Владимира Путина для создания в стране для юных граждан равной, доступной, интересной среды для развития и самореализации по самым разным направлениям. Основные ценности «Движения Первых» — жизнь и достоинство, патриотизм, дружба, а его работу направляют взрослые наставники. В настоящее время региональные отделения Движения работают во всех субъектах России. О том, что уже удалось РДДМ всего за 1,5 года существования, — в инфографике на «Ленте.ру»