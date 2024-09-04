Монетный бум среди детей: охота за сокровищами от «Пятерочки» захватила внимание россиян

«Пятерочка» приглашает отыскать золотую монету, пройти квест и получить призы

С наступлением нового учебного года многие родители задаются вопросом, как организовать досуг своих детей. Решение есть: «Пятерочка» запустила акцию «Магазин сокровищ 2» в интерактивном формате, позволяющую совмещать ежедневные покупки с коллекционированием монет.

Мальчишки и девчонки отправятся на увлекательные поиски сокровищ, где им придется быть в тесном контакте со своими близкими, друзьями и одноклассниками. Это позволит им развивать коммуникативные навыки

Дети также смогут расширить свой кругозор — при прохождении квестов на сайте акции им откроется доступ к интересной и познавательной информации о странах мира.

Объединяя семью

О «Магазине сокровищ» наслышаны не только дети, но и их родители. В прошлом году акция была настолько популярной, что после ее завершения в соцсети торговой сети приходили сообщения с просьбой продолжить приключения юных кладоискателей.

Торговая сеть откликнулась на зов россиян, и теперь до 30 сентября у них есть возможность собрать новую коллекцию из 27 уникальных монет

Каждая из них обладает собственным дизайном и легендами. Найденные сокровища можно использовать в качестве игровой валюты, обмениваться ими с друзьями, пополняя свою коллекцию, или создавать модное украшение.

Фото: «Пятерочка»

Акцию многие называют семейной, так как она объединяет и младшее, и старшее поколения в достижении общих целей. Совместная вовлеченность позволяет чаще общаться и радоваться вместе.

Как выигрывать?

Чтобы вступить в ряды кладоискателей, нужно совершать покупки в магазинах сети или оформлять заказы с доставкой на дом. Одну монету участники получат за каждые 600 рублей в чеке или за приобретение определенного количества товаров-партнеров. А чтобы выиграть главный приз — «пятерочку» из настоящего золота, — без командной работы не обойтись.

Фото: «Пятерочка»

Внутри каждой упаковки с монеткой есть уникальный код, который дети должны продиктовать родителям для регистрации в мобильном приложении «Пятерочка». Чем больше кодов внесет клиент, тем выше шанс стать победителем.

При регистрации кода из упаковки покупатели становятся участниками еженедельного розыгрыша путешествия и подарочных сертификатов на покупку товаров в магазинах торговой сети (800 штук), бытовой техники и электроники (10 штук), спортивного инвентаря (30 штук), аксессуаров для путешествий (20 штук)

Лайфхак для тех, кто ищет легкий путь и хочет собрать быстрее все экземпляры: монетки можно купить и на кассе магазинов — 60 рублей за штуку. Кроме этого, для коллекционирования есть альбом с игрой внутри за 349 рублей.

Фото: «Пятерочка»

Призы за онлайн-игру

В том же мобильном приложении «Пятерочка» ребята найдут игру «Магазин сокровищ 2». За выполнение заданий и прохождение 60 уровней игроки получат гарантированные подарки от торговой сети и партнеров.

При прохождении определенных уровней можно стать участником розыгрыша призов: от товаров для благоустройства дома и игровой приставки до турпутевки. Таким образом, игра поможет не только развлечь детей, но и оборудовать квартиру или даже запланировать семейный отдых.

Все подробности об акции и условиях участия можно узнать на сайте klad2.5ka.ru.

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