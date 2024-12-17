«Мы экономим на семью тысячи рублей в месяц» Как российской семье удалось накопить на кэшбеке: личный опыт

Сегодня банк — это не только финансовые услуги, но и система поощрений и привилегий. Главное, выяснить, какие преимущества можно получить в качестве клиента и каким образом. Например, ВТБ сейчас предлагает получить максимальную выгоду от кешбэка с пакетом «Семейный». Какие возможности он открывает, изучила «Лента.ру».

Близкие люди

Банковская карта сегодня куда больше, чем средство платежа. Она экономит время и деньги, служит пропуском в мир скидок и льгот. Главное — рационально подойти к выбору условий обслуживания в банке, чтобы получить максимальную выгоду. Наталья Фролова из Самары рассказала, почему наиболее привлекательным ей показалось предложение ВТБ, создать группу из близких людей и пользоваться услугами пакета «Семейный».

«Я объединила мужа и шестнадцатилетнего сына в группу «Близкие», чтобы получить доступ к набору привилегий, — объяснила Наталья. — Больше всего понравилось, что всем членам группы гарантирован кешбэк 5 процентов на покупки в супермаркетах. Это самая большая статья расходов, поэтому и отдача высокая. Это эксклюзивное предложение, доступное только в группе «Близкие». И втроем с мужем и сыном у нас получается целых 10 категорий для повышенного кешбэка на нашу семью».

Кроме того, отметила Наталья, для участников группы действует надбавка к ставке по накопительному «ВТБ-Счету», можно получать дополнительный кешбэк в сервисах Яндекса, скидки на подписку «ВТБ Плюс», на услуги «ВТБ Мобайл» и страхование через ВТБ Онлайн.

Наталья уже давно была клиентом ВТБ, а вот ее муж и сын пользовались услугами других банков. Они открыли себе бесплатные дебетовые карты ВТБ, и после этого Наталья через ВТБ Онлайн отправила им приглашение вступить в группу.

Фото: Shutterstock / Fotodom

В группу «Близкие» можно пригласить до пяти человек. Чтобы стать участником группы, достаточно иметь карту ВТБ и принять приглашение

«Хочу отметить, что за обслуживание дебетовой карты ВТБ не надо ничего платить, она бесплатная навсегда, — подчеркнула Наталья. — И к ней можно выпускать неограниченное число дополнительных карт и платежных стикеров, которые позволяют платить смартфоном в одно касание. Сын сразу захотел иметь такой стикер. И еще меня подкупило, что кешбэк выплачивают рублями, а не бонусами».

Выгодный кешбэк

Наталья рассказала, чем выгоднее получать кешбэк, объединившись в группу. «Банк ежемесячно предлагает выбрать категории трат с повышенным кешбэком, — пояснила она. — Мужу и сыну доступны три таких категории, а мне, как зарплатному клиенту, на одну больше, — четыре. Вместе получается десять. При таком широком выборе всегда можно использовать те варианты, которые приносят наибольшую отдачу. Один гарантированный кешбэк 5 процентов на покупки в супермаркетах регулярно приносит около 2,5 тысячи рублей. Учитывая, что лимит кешбэка по каждой карте составляет 3 тысячи рублей, мы легко экономим на семью по 9 тысяч рублей в месяц. Это ощутимые деньги».

Ежемесячно ВТБ предлагает выбрать 3 категории с кешбэком из 8 вариантов трат. В том числе клиенты могут выбирать начисление кешбэка за все покупки в размере от 1 до 2 процентов — его величина в этом случае зависит от суммы средств на счете или вкладе

Перечень категорий с повышенным кешбэком обновляется ежемесячно, так что можно приурочить крупные расходы к той или иной категории, чтобы получить максимальную выгоду, заметила Наталья. По ее словам, удобно, что ВТБ Онлайн показывает, сколько и за какие траты будет начислено — можно увеличивать траты по выбранным категориям, чтобы повысить размер кешбэка. А если лимит заканчивается, можно отложить покупки на более поздний срок.

«Выбирать категории трат с кешбэком очень просто, — поделилась Наталья. — Надо через личный кабинет в ВТБ Онлайн найти раздел «Выгода» на главном экране, войти в него и кликнуть блок «Выберите категории на месяц».

Фото: Shutterstock / Fotodom

Дополнительные преимущества

Много разной выгоды приносят и льготы для участников группы «Близкие», отметила Наталья. По ее словам, семью порадовала бесплатная подписка «ВТБ Плюс» на 60 дней с расширенными возможностями. А по окончании бесплатного периода для них цена на подписку будет ниже базовой: 199 рублей в месяц вместо 249 рублей.

«Кстати, с подпиской я могу получить максимальную ставку по своему накопительному «ВТБ-Счету» — 19 процентов, — обратила внимание Наталья. — Она добавляет один процентный пункт к моей ставке 18 процентов, с надбавками за участие в зарплатном проекте и траты по карте не менее чем на 50 тысяч рублей в месяц».

Семью Натальи радует и дополнительный кешбэк до 10 процентов на сервисы «Яндекса»: Такси, Лавка, Маркет, Еда. А скидка на связь «ВТБ Мобайл» 20 процентов для участников группы «Близкие» — действенный стимул для перехода на этого оператора, считает Наталья. Также участники группы могут воспользоваться услугами «ВТБ Страхование» со скидкой до 20 процентов

Фото: Shutterstock / Fotodom

«Чувствуется, что в банке заботятся о клиентах, а не стараются ободрать везде, где можно, — заметила Наталья. — По карте ВТБ можно без комиссии оплачивать жилищно-коммунальные услуги, интернет, сотовую связь, и штрафы. Пакет уведомлений "Карты+" бесплатно: экономия 79 рублей каждый месяц — мелочь, а приятно. И можно без комиссии переводить деньги между своими счетами на сумму до 30 миллионов рублей».

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Публичное Акционерное Общество Банк ВТБ

ИНН 7702070139

