Бывший СССР
20:54, 20 декабря 2025Бывший СССР

«Украинские власти испугались». В небе над Киевом заметили флаг России. Что об этом известно?

Пресс-секретарь Нацполиции Гирдвилис: Дрон с флагом РФ был поднят над Киевом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Днем в субботу, 20 декабря, в соцсетях стала распространяться видеозапись с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), кружащим в небе на Киевом. К дрону был прикреплен флаг Российской Федерации, однако никаких опознавательных знаков, намекающих на происхождение техники, замечено не было.

Пресс-секретарь Национальной полиции Украины Юлия Гирдвилис сначала назвала попавшие в сеть кадры фейковыми, однако позже признала, что над украинской столицей действительно был развернут триколор.

При этом, кто запускал дрон и откуда — пока неизвестно.

После дополнительной проверки установлено, что неидентифицированный дрон был над столицей [Украины]. Детали происшествия устанавливаются

Юлия ГирдвилисПресс-секретарь Национальной полиции Украины

В России пошутили про поздравление с Днем работника органов безопасности

Российский военный корреспондент Евгений Поддубный и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратили внимание, что дрон с российским флагом появился в небе над Киевом в день, когда работники органов безопасности РФ отмечают свой профессиональный праздник. В связи с этим они в шутливой форме поздравили украинскую сторону с событием.

Полиция в центре Киева

Полиция в центре Киева . Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

«С Праздником, с Днем работника органов безопасности. Видим, что отмечают его на Украине широко», — написала дипломат. Она также выдвинула предположение, почему Нацполиция Украины поспешила опровергнуть новость о появлении в Киеве беспилотника с российским флагом. По ее мнению, «украинские власти испугались и запретили даже вопросы задавать на эту тему».

В свою очередь, Поддубный передал «привет киевлянам», а его коллега по цеху Юрий Котенок указал, что в сложившейся ситуации «главное, чтобы не начала "працювати" ПВО — без прилетов по многоэтажкам не обойдется».

