Захарова прокомментировала реакцию Украины на дрон с флагом России в Киеве

Захарова: На Украине испугались новости о дроне с российским флагом

Официальный представитель МИД РФ, директор Департамента печати и информации Министерства иностранных дел России Мария Захарова предположила, что новости о дроне с российским флагом в Киеве не были фейком. Такой комментарий она дала изданию «КП».

Днем 20 декабря в украинских телеграм-каналах появились кадры из Киева, на которых виден летающий беспилотник с флагом России. Спустя час после публикации фото и видео полиция Украины заявила, что материалы — фейк. «Видимо, все-таки что-то было, но украинские власти испугались и запретили даже вопросы задавать на эту тему», — сказала в связи с этим Захарова.

Позже в своем личном Telegram-канале Захарова публиковала пост, отметив в нем, что пресс-секретарь нацполиции Украины, назвавшая видео фейком в итоге все же подтвердила, что неидентифицированный дрон был поднят в украинской столице. «С Праздником, с Днем работника органов безопасности 🇷🇺 Видим, что отмечают его на Украине широко», — прокомментировала Захарова эту новость.

