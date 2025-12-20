Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:54, 20 декабря 2025Бывший СССР

Захарова прокомментировала реакцию Украины на дрон с флагом России в Киеве

Захарова: На Украине испугались новости о дроне с российским флагом
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Официальный представитель МИД РФ, директор Департамента печати и информации Министерства иностранных дел России Мария Захарова предположила, что новости о дроне с российским флагом в Киеве не были фейком. Такой комментарий она дала изданию «КП».

Днем 20 декабря в украинских телеграм-каналах появились кадры из Киева, на которых виден летающий беспилотник с флагом России. Спустя час после публикации фото и видео полиция Украины заявила, что материалы — фейк. «Видимо, все-таки что-то было, но украинские власти испугались и запретили даже вопросы задавать на эту тему», — сказала в связи с этим Захарова.

Позже в своем личном Telegram-канале Захарова публиковала пост, отметив в нем, что пресс-секретарь нацполиции Украины, назвавшая видео фейком в итоге все же подтвердила, что неидентифицированный дрон был поднят в украинской столице. «С Праздником, с Днем работника органов безопасности 🇷🇺 Видим, что отмечают его на Украине широко», — прокомментировала Захарова эту новость.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила привлекательность России для иностранцев. По ее словам, в то время как Запад продолжает твердить об изолированности России, в страну ручейками стекаются и приезжают люди со всего мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нацполиция Украины сделала новое заявление о развернутом в центре Киева флаге России

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    Глава РФПИ заявил о подготовке Москвы к сотрудничеству с Вашингтоном в Арктике

    Внук обвинил бабушку с дедом в воспитании отца-подкаблучника и набросился на них с ножом

    В США назвали слова Путина о подсвинках издевкой над европейскими лидерами

    Оценены шансы Овечкина прервать серию в НХЛ без голов

    Захарова прокомментировала реакцию Украины на дрон с флагом России в Киеве

    В России ответили на заявление Зеленского о мирном соглашении

    Российский военный выжил после прямого попадания дрона ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok