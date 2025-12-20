Реклама

Мир
15:05, 20 декабря 2025

Захарова отметила желание иностранцев приезжать в Россию

Захарова: В Россию стекаются люди со всего мира
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Запад продолжает твердить об изолированности России, в то время как в страну ручейками стекаются и приезжают люди со всего мира. Об этом журналистам на полях II Международного Екатерининского форума заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

«Открываешь какую-то западную газету, включаешь западный телевизор, какую-нибудь телепрограмму и слышишь о том, что еще они сделали и придумали для того, чтобы, по их словам, изолировать нашу страну. При этом ручейками со всего мира к нам стекаются люди, которые не только поддерживают нас, но в том числе и которые хотят стать частью нашей страны», — сказала она.

Захарова добавила, что для некоторых иностранцев переезд в Россию — это не просто желание. «Для кого-то это просто жизненно важный выбор», — отметила она.

Ранее Захарова говорила, что политика Брюсселя, насаждающая логику блокового противостояния, все больше загоняет Евросоюз в изоляцию. Дипломат отметила, что этому способствуют «попытки исправить все с помощью агрессивной пропаганды, запугивания, тотальной борьбы с альтернативными точками зрения».

