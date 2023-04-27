Захарова рассказала о все большей изоляции Евросоюза

Представитель МИД РФ Захарова: политика Брюсселя все больше загоняет Евросоюз в изоляцию

Политика Брюсселя, насаждающая логику блокового противостояния, все больше загоняет Евросоюз в изоляцию. С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

По словам дипломата, заявления главы Евродипломатии Жозепа Борреля о намерении Евросоюза выстраивать внешнеполитические связи со странами исходя из их отношений с Россией и Китаем «вытканы из ультиматумов и лицемерия».

«Попытки исправить все с помощью агрессивной пропаганды, запугивания, тотальной борьбы с альтернативными точками зрения, насаждение логики блокового противостояния лишь больше загоняют Европейский союз в изоляцию», — сказала она.

Захарова также заявила, что Москва примет ответные меры в случае полного запрета на экспорт в Россию со стороны стран «Большой семерки» (G7).

Ранее Боорель заявил, что Европейский союз будет строить отношения с другими странами в зависимости от их связей, отношения к России и Китаю. «Мы должны бороться с российскими нарративами в Азии, Африке, Латинской Америке. Мы должны идти дальше и создать системный подход к странам, которые не смотрят на мир теми же глазами, через те же очки, что и мы», — сказал он.