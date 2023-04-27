В МИД оценили возможность полного запрета G7 на экспорт в Россию

Захарова заявила, что Москва ответит в случае полного запрета G7 на экспорт в Россию

Москва примет ответные меры в случае полного запрета на экспорт в Россию со стороны стран «Большой семерки» (G7). Так оценила возможность такого решения официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

«Если будут вводиться новые санкции, мы будем реагировать, но реагировать, как всегда, продуманно, выверенно, взвешенно», — пообещала дипломат. Она уточнила, что в ответных мерах российская сторона будет руководствоваться интересами государства и граждан, задачами сохранения устойчивости отечественной экономики и интересами бизнеса.

Ранее источники агентства Kyodo в японском правительстве подтвердили, что возможность введения почти полного запрета на экспорт в Россию обсуждается и изучается на уровне представителей-стран G7. Bloomberg писало, что в случае принятия такого решения санкционная политика по отношению к сельскохозяйственной продукции и лекарствам не изменится.