15:17, 20 декабря 2025Бывший СССР

В центре Киева заметили российский флаг

В центре Киева неизвестные запустили дрон с флагом России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

В Киеве неизвестные запустили дрон с флагом Российской Федерации. Видео пролета беспилотника в центре украинской столицы опубликовал Telegram-канал Insider UA.

«Ждем реакцию правоохранительных органов», — говорится в посте. Другие подробности о замеченном в небе БПЛА не раскрываются.

В начале декабря сообщалось, что Российская армия установила флаги в центре Северска в Донецкой народной республике. Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль центр города 8 декабря. Взятие всего населенного пункта значимо для наступления на Славянск и Краматорск.

