16:49, 20 декабря 2025

На Украине назвали фейком ситуацию с российским флагом в центре Киева

Полиция Украины не нашла подтверждения российскому флагу в центре Киева
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева
Киев. Архивное фото

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Полиция Украины сообщила, что информация о летающем с российским флагом дроне над Киевом является фейком. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Отмечается, что полиция проверила информацию о беспилотнике, но не нашла ее подтверждения.

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные запустили дрон с флагом России. Подробности о замеченном в небе БПЛА не раскрывались.

Военный корреспондент Юрий Котенок прокомментировал видео о дроне. По его словам, главное, чтобы не начали работать средства противовоздушной обороны.

