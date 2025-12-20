На Украине назвали фейком ситуацию с российским флагом в центре Киева

Полиция Украины не нашла подтверждения российскому флагу в центре Киева

Полиция Украины сообщила, что информация о летающем с российским флагом дроне над Киевом является фейком. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Отмечается, что полиция проверила информацию о беспилотнике, но не нашла ее подтверждения.

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные запустили дрон с флагом России. Подробности о замеченном в небе БПЛА не раскрывались.

Военный корреспондент Юрий Котенок прокомментировал видео о дроне. По его словам, главное, чтобы не начали работать средства противовоздушной обороны.