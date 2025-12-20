Котенок о дроне с флагом России: Главное, чтобы не начала работать система ПВО

Военный корреспондент Юрий Котенок прокомментировал видео о дроне с флагом России в центре Киева. По его мнению, главное, чтобы не начали работать средства противовоздушной обороны (ПВО), написал он в Telegram-канале.

Котенок поразмышлял в посте, кто мог запустить беспилотник. «В Киеве лютая "зрада" — кто-то запустил дрон с русским флагом», — написал военкор.

До этого Котенок подчеркнул, что решающий штурм российскими военными Северска в Донецкой народной республике был показателен. По мнению военкора, украинские бойцы из-за низкой мотивации уже не могли остановить наступление россиян в Северске.

Украинский военкор Богдан Мирошников описал положение украинской армии в Северске словом «срака».