16:36, 20 декабря 2025Россия

Военкор прокомментировал видео с российским флагом в центре Киева

Котенок о дроне с флагом России: Главное, чтобы не начала работать система ПВО
Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал «Военкор Котенок»

Военный корреспондент Юрий Котенок прокомментировал видео о дроне с флагом России в центре Киева. По его мнению, главное, чтобы не начали работать средства противовоздушной обороны (ПВО), написал он в Telegram-канале.

Котенок поразмышлял в посте, кто мог запустить беспилотник. «В Киеве лютая "зрада" — кто-то запустил дрон с русским флагом», — написал военкор.

До этого Котенок подчеркнул, что решающий штурм российскими военными Северска в Донецкой народной республике был показателен. По мнению военкора, украинские бойцы из-за низкой мотивации уже не могли остановить наступление россиян в Северске.

Украинский военкор Богдан Мирошников описал положение украинской армии в Северске словом «срака».

