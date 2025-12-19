На Украине положение ВСУ в Северске описали словом «срака»

Украинский военкор Мирошников описал положение ВСУ в Северске словом «срака»

На фоне наступления российских войск положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Северске можно описать словом «срака». Об этом заявил в Telegram украинский военный корреспондент Богдан Мирошников.

«На вопрос о том, что происходит в Северске, предлагается угадать слова из пяти букв. Думаю, что лучше всего подойдут слова "срака" или "*****"», — заявил военкор.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что российские войска взяли Северск под полный контроль. По его словам, населенный пункт открывает путь к Славянску, главному укрепрайону ВСУ в Донбассе.

Ранее командир штурмового отряда, Герой России Наран Горяев на прямой линии с Путиным ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о потерях в отряде в сражении за Северск. По его словам, потери российских войск были минимальными.