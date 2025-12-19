На прямой линии с Путиным ответили на вопрос о потерях в сражении за Северск

Герой России Горяев заявил, что потери в боях за Северск были минимальными

Командир штурмового отряда, Герой России Наран Горяев на прямой линии с президентом Владимиром Путиным ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о потерях в отряде в сражении за Северск. Трансляция программы доступна в официальном сообществе во «ВКонтакте».

По словам Горяева, потери были минимальными. Командир штурмовиков рассказал, что среди его подчиненных в боях за населенный пункт были задействованы 24 штурмовые группы, в которых состояли 84 человека. Из них не выжили четверо.

«Потери были минимальными, потому что мы шли малыми группами. Четыре человека потери были всего», — заявил Герой России Горяев.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин ответил на вопрос о текущей ситуации в зоне спецоперации. По его словам, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.