Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:18, 19 декабря 2025Россия

Путин ответил на вопрос о текущей ситуации в зоне СВО

Путин: Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция программы доступна в официальном сообществе во «ВКонтакте».

Отвечая на вопрос о ситуации в зоне специальной военной операции на момент эфира, глава государства рассказал, что перед началом передачи выслушал доклад главы Генштаба Валерия Герасимова. «В целом сразу же после того, как наши войска вышибли противника с курской земли, инициатива целиком и полностью перешла в руки российских вооруженных сил. Это значит, что наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. (...) по всем направлениям противник отходит», — сказал он.

Путин также подчеркнул, что Россия продолжает создание зоны безопасности на границе с Украиной.

Ранее глава государства заявил, что Вооруженные силы России имеют возможность наращивать темпы наступления на ключевых направлениях. По его словам, ускорение наступления российских войск может обеспечить опыт военных, а также созданные ранее плацдармы.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин обратился к Зеленскому фразой «чего стоять на пороге?»

    На «эффекте Долиной» поставили крест

    Раскрыты будущие угрозы для человечества

    Путин оценил дефицит российского бюджета

    Путин заявил о снижении темпов роста зарплат

    Путин оценил золотые резервы

    Трамп анонсировал «Игры патриотов» и нарвался на сравнение с Голодными играми

    Путин рассказал об инфляции и росте российской экономики

    Путин рассказал про главный укрепрайон ВСУ в Донбассе

    В России отреагировали на возобновление сотрудничества с Норвегией в рыболовстве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok