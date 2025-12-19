Путин ответил на вопрос о текущей ситуации в зоне СВО

Путин: Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения

Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция программы доступна в официальном сообществе во «ВКонтакте».

Отвечая на вопрос о ситуации в зоне специальной военной операции на момент эфира, глава государства рассказал, что перед началом передачи выслушал доклад главы Генштаба Валерия Герасимова. «В целом сразу же после того, как наши войска вышибли противника с курской земли, инициатива целиком и полностью перешла в руки российских вооруженных сил. Это значит, что наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. (...) по всем направлениям противник отходит», — сказал он.

Путин также подчеркнул, что Россия продолжает создание зоны безопасности на границе с Украиной.

Ранее глава государства заявил, что Вооруженные силы России имеют возможность наращивать темпы наступления на ключевых направлениях. По его словам, ускорение наступления российских войск может обеспечить опыт военных, а также созданные ранее плацдармы.