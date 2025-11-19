Россия
00:48, 19 ноября 2025Россия

Военкор оценил штурм Северска

Военкор Котенок: Решающий штурм Северска показателен
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Решающий штурм Вооруженными силами (ВС) России Северска в Донецкой народной республике (ДНР) показателей. Действия Российской армии в городе оценил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

По его словам, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) годами готовило Северск к обороне. Кроме того, город расположен в низине. Однако, из-за низкой мотивации украинских военнослужащих, они уже не могут остановить ВС России.

«Для противника весьма опасен дальнейший прорыв ВС РФ на Каленики и Резниковку. Тогда ВСУ придётся на Рай-Александровку и Николаевку вставать и закрывать уже Славянск. Плюс наши с тыла по высотам могут выйти к Васюковке. Фактически это может быть выход к каналу и начало боев за Славянск», — написал Котенок.

Военкор подчеркнул, что к 19 ноября треть Северска перешла под контроль ВС России.

Наступление на Северск ранее предрек военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Тогда он добавил, что контроль над Северском и Красным Лиманом даст возможность продвигаться дальше на Славянск.

