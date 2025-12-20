Нацполиция Украины сделала новое заявление о развернутом в центре Киева флаге России

Пресс-секретарь Нацполиции Гирдвилис: Флаг РФ действительно подняли над Киевом

Пресс-секретарь Национальной полиции Украины Юлия Гирдвилис сделала новое заявление о развернутом в центре Киева флаге России. В комментарии агентству «РБК-Украина» она сообщила, что беспилотник с триколором действительно летал над украинской столицей.

«После дополнительной проверки установлено, что неидентифицированный дрон действительно был поднят в столице», — сказала Гирдвилис, указав, что детали происшествия устанавливаются.

Днем в субботу, 20 декабря, в соцсетях стала распространяться видеозапись с беспилотным летательным аппаратом, на котором закреплен флаг России. Указывалось, что дрон кружил в центре Киева. Кто его запустит и зачем — не сообщалось.

Спустя небольшой промежуток времени Нацполиция Украины выступила с заявлением по ситуации. В ведомстве заявили, что попавшие в сеть кадр являются фейком.