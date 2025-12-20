Военкоры сообщили о новых ударах по Одесской области

«РВ»: Нанесены новые удары по мостам Одесской области

Вооруженные силы (ВС) России нанесли новые удары по ключевым мостам Одесской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Уточняется, что удары Российской армии могут отрезать южную часть области и дунайские порты от остального региона. Через данные порты идут ключевые потоки грузоперевозок, говорится в публикации.

19 декабря Россия нанесла повторный удар беспилотником «Герань» по мосту через Днестр в селе Маяки Одесской области. Переправа соединяет юго-западную часть Одесской области с остальной Украиной, а также Украину — с Молдавией и Румынией.