19:18, 18 декабря 2025

Показано видео удара по мосту в Одессе

В Одессе был нанесен удар по мосту на трассе
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

В Одессе был нанесен удар «Геранью» по мосту в районе села Маяки на трассе Одесса-Рени. Об этом пишет местный Telegram-канал «Думская».

«Временное перекрытие движения транспорта на участке автодороги М-15 Одесса – Рени (на Бухарест), по территории села Маяки», — говорится в сообщении со ссылкой на службу восстановления инфраструктуры.

Ранее в Одесской области произошел комбинированный удар Вооруженных сил России с применением фугасных авиабомб и беспилотных летательных аппаратов по используемому для снабжения Вооруженных сил Украины мосту в Затоке. Уточняется, что порядка 15 ударов с помощью ФАБ и БПЛА по одному из важнейших маршрутов поставок военной помощи для ВСУ.

