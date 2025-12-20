Обгон снегоуборщика завершился гибелью шести человек в российском регионе

Прокуратура: Шесть человек погибли в ДТП из-за обгона снегоуборщика под Омском

Водитель большегруза «Вольво», двигаясь по федеральной трассе «Тюмень-Омск», решил обогнать снегоуборочную технику, но выехав на встречную полосу столкнулся лоб в лоб с автобусом «ПАЗ». В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибли шесть человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

В дальнейшем произошло столкновение автомобилей «Тойота», двух КамАЗов и «Вольво».

В автобусе находились девять пассажиров, из них скончались пятеро, а также водитель, еще несколько человек были госпитализированы.

Региональная прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), возбужденного по факту аварии.

Ранее было опубликовано видео с моментом столкновения автобуса и фуры.