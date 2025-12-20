Реклама

Россия
17:32, 20 декабря 2025

Авария на «трассе смерти» в российском регионе попала на видео

Елизавета Городищева
Момент дорожно-транспортного происшествия на «трассе смерти» ТюменьОмск попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал 112.

Происшествие унесло жизни шести человек, еще пятеро пострадали. По предварительной информации, в Любинском районе большегруз вылетел на встречную полосу и врезался в ПАЗ. Позже в аварию попал еще один грузовик и легковой автомобиль. На кадрах грузовик выходит на обгон и буквально сминает автобус.

По предварительным данным, среди пострадавших оказались взрослые и дети.

Ранее более семи тысяч жителей Находки в Приморском крае на двое суток остались без отопления из-за аварии на теплопроводе. Ночью водитель грузовика не справился с управлением, столкнулся с легковым автомобилем и наехал на линию теплотрассы, повредив ее.

