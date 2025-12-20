Авария на «трассе смерти» в российском регионе попала на видео

Момент аварии с 6 жертвами в Омской области попал на видео

Момент дорожно-транспортного происшествия на «трассе смерти» Тюмень — Омск попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал 112.

Происшествие унесло жизни шести человек, еще пятеро пострадали. По предварительной информации, в Любинском районе большегруз вылетел на встречную полосу и врезался в ПАЗ. Позже в аварию попал еще один грузовик и легковой автомобиль. На кадрах грузовик выходит на обгон и буквально сминает автобус.

По предварительным данным, среди пострадавших оказались взрослые и дети.

