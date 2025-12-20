Реклама

Россия
12:18, 20 декабря 2025Россия

В российском регионе машины столкнулись на «трассе смерти»

Mash: В Омской области машины столкнулись на трассе, не удалось спасти шестерых
Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал Mash

В Омской области машины столкнулись на дороге ТюменьОмск, прославившейся как «трасса смерти». Как стало известно Telegram-каналу Mash, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в российском регионе не удалось спасти как минимум шестерых.

По предварительным данным, среди пострадавших оказались взрослые и дети. Причиной столкновения автомобилей стал гололед. Очевидцы аварии поделились, что сейчас дорога заблокирована — пассажирский автобус и легковушка смяты фурами.

Другие детали случившегося выясняются.

До этого сообщалось, что в Иркутской области из-за ДТП полностью перекрыли федеральную трассу Р-255 «Сибирь». Тогда там столкнулись несколько грузовых и легковых автомобилей и возник пожар. Информации о пострадавших и жертвах не поступало.

