08:52, 27 октября 2025Россия

Федеральную трассу перекрыли в российском регионе из-за ДТП

В Иркутской области из-за ДТП перекрыли федеральную трассу Р-255 «Сибирь»
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38»

В Иркутской области из-за ДТП полностью перекрыли федеральную трассу Р-255 «Сибирь». Об этом сообщила Госавтоинспекция российского региона в Telegram-канале.

По данным инспекции, авария произошла на 1325 километре федеральной трассы. Там столкнулись несколько грузовых и легковых автомобилей, начался пожар.

О пострадавших не сообщается, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и ГИБДД. Объезд места аварии организован через поселок Камышет.

Ранее два грузовика и семь легковых автомобилей столкнулись в Московской области. Никто не пострадал.

