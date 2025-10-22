Массовое ДТП с участием двух грузовиков произошло в Подмосковье

В Подмосковье столкнулись два грузовика и семь легковых автомобилей

Два грузовика и семь легковых автомобилей столкнулись в Московской области. Об этом в среду, 22 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Подмосковью.

«По предварительной информации, сегодня примерно в 12:20 на Домодедовском шоссе в районе поворота на деревню Крюково произошло попутное столкновение с участием двух грузовых и семи легковых автомашин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент за медицинской помощью никто не обращался. На месте ЧП ограничили движение, там работают сотрудники Госавтоинспекции.

В этот же день автобус с 16 пассажирами перевернулся на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, девять человек получили травмы, двоих спасти не удалось. Пострадавших пассажиров доставили в больницы.