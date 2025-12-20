Более семи тысяч жителей российского города остались без тепла из-за ДТП

Более семи тысяч жителей Находки в Приморском крае на двое суток остались без отопления из-за аварии на теплопроводе. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в Telegram-канале.

ДТП случилось возле торгового центра «Находка Мега». В полиции Приморского края указали, что ночью водитель грузовика не справился с управлением, столкнулся с легковым автомобилем и наехал на линию теплотрассы, повредив ее.

В южной части Находки ввели локальный режим ЧС. Работу котельной № 1.6, снабжающей теплом более 50 домов и несколько соцобъектов, временно остановили. Пресс-служба предупредила, что отключение затронет свыше семи тысяч жителей на улицах Спортивная, Пирогова, Бокситогорская и на Приморском бульваре Для восстановления теплоснабжения потребуются двое суток.

