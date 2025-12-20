Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:46, 20 декабря 2025Россия

Более семи тысяч жителей российского города остались без тепла из-за ДТП

Более семи тысяч жителей Находки остались без тепла на двое суток из-за ДТП
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Более семи тысяч жителей Находки в Приморском крае на двое суток остались без отопления из-за аварии на теплопроводе. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в Telegram-канале.

ДТП случилось возле торгового центра «Находка Мега». В полиции Приморского края указали, что ночью водитель грузовика не справился с управлением, столкнулся с легковым автомобилем и наехал на линию теплотрассы, повредив ее.

В южной части Находки ввели локальный режим ЧС. Работу котельной № 1.6, снабжающей теплом более 50 домов и несколько соцобъектов, временно остановили. Пресс-служба предупредила, что отключение затронет свыше семи тысяч жителей на улицах Спортивная, Пирогова, Бокситогорская и на Приморском бульваре Для восстановления теплоснабжения потребуются двое суток.

Ранее в Новосибирске без тепла остались 780 домов. Теплоснабжение в Советском районе города приостановили из-за необходимости в ремонте запорной арматуры, дефекты хотят успеть устранить, пока в городе держится нулевая температура.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США восхитились выступлением Путина на прямой линии

    «Соседи и коммунальщики воруют тепло». Почему в российских квартирах бывает очень холодно

    Раскрыты последствия тотального запрета вейпов в России

    Стало известно о превращающемся в «бойню» для ВСУ участке

    Инициатора дела против окружения Зеленского жестоко избили сотрудники СБУ

    В России заметили рост альтернативы популярного алкогольного напитка

    В России назвали способ борьбы с дипфейками

    В Сербии назвали европейские армии ЛГБТ-бригадами

    «Самая сексуальная спортсменка мира» показала фигуру в бикини в бассейне

    Бойцы двух бригад ВСУ сбежали с передовых позиций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok