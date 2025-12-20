Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
21:59, 20 декабря 2025Спорт

Губерниев назвал Большунова истеричкой

Губерниев назвал лыжника Большунова истеричкой после инцидента с журналистом
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал поведение трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова после инцидента с журналистом «Матч ТВ» на этапе Кубка России в Ижевске. Его слова приводит«ВсеПроСпорт»

Комментатор назвал Большунова истеричкой, подчеркнув, что настоящий чемпион должен оставаться хладнокровным и уметь держать удар. Губерниев отметил нервозность спортсмена, посоветовав ему поработать с психологом, и напомнил о роли СМИ в его популярности: без журналистов, телевидения и изданий Большунов не достиг бы пьедестала.

Ранее Большунов поругался с журналистом «Матч ТВ» после классического спринта на этапе Кубка России в Ижевске, где занял четвертое место. Корреспондент Михаил Гореванов попытался взять комментарий, однако получил резкий отказ. Большунов обвинил СМИ в хайпе на его имени ради рейтингов.​

Гореванов выложил видео инцидента в Telegram и назвал его скандалом.​ Журналист объяснил, что хотел обсудить спринт, сезон и планы Большунова, отметив отсутствие его комментариев в этом сезоне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украинские власти испугались». В небе над Киевом заметили флаг России. Что об этом известно?

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    Дзюба повторил свое скандальное видео для рекламы мессенджера Max

    Россия начнет сотрудничать с США в Арктике

    Обгон снегоуборщика завершился гибелью шести человек в российском регионе

    Военкоры сообщили о новых ударах по Одесской области

    Авторитет Мерца в Европе пошатнулся из-за позиции по активам России

    Губерниев назвал Большунова истеричкой

    В МВД раскрыли предварительную причину гибели подростка в Химках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok