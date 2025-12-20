Большунов поругался с журналистом на Кубке России

Лыжник Большунов поругался с журналистом Горевановым после спринта Кубка России

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов поругался с журналистом «Матч ТВ» после классического спринта на этапе Кубка России в Ижевске, где занял четвертое место. Об этом сообщает Sports.

Корреспондент Михаил Гореванов попытался взять комментарий, однако получил резкий отказ. Большунов обвинил СМИ в хайпе на его имени ради рейтингов.​ «Чтобы прославиться, Большунов не нужен. А вам лишь бы Большунова засунуть куда-нибудь. Ребят, до свидания!» — заявил лыжник.

Гореванов выложил видео инцидента в Telegram и назвал его скандалом.​ Журналист объяснил, что хотел обсудить спринт, сезон и планы Большунова, отметив отсутствие его комментариев в этом сезоне.

7 декабря Большунов проиграл на финише масс-старта на втором этапе Кубка России в Тюмени. После он не явился на церемонию награждения.