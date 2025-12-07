Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
16:48, 7 декабря 2025Спорт

Большунов пропустил церемонию награждения после поражения на финише

Лыжник Большунов пропустил церемонию награждения после поражения на Кубке России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пропустил церемонию награждения после масс-старта на втором этапе Кубка России в Тюмени. Об этом сообщает ТАСС.

Старший тренер сборной Юрий Бородавко объяснил отсутствие спортсмена спешкой: Большунов уже улетал домой и был в пути. Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал такое поведение, отметив, что это не первый подобный случай, и призвал выходить на подиум ради болельщиков.

Лыжник Савелий Коростелев выиграл масс-старт на втором этапе Кубка России в Тюмени. Спортсмен обогнал Большунова на 0,1 секунды.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала вероятных участников Олимпиады-2026 в нейтральном статусе. Она предположила, что Россия получит на Олимпиаду-2026 квоту «1+1» (один мужчина и одна женщина).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев оценил новую стратегию нацбезопасности США

    Российский военный высказался о дезертирстве в рядах ВСУ

    В Ирландии заявили о провале ЕС из-за российских активов

    На Украине назвали критической ситуацию с ракетами Patriot

    Большунов пропустил церемонию награждения после поражения на финише

    В Минобороны заявили о продвижении российских войск на купянском направлении

    Стало известно о повреждении плотины в Харьковской области

    В одной европейской стране захотели ограничить численность населения

    Конгресс США отказался сдерживать Трампа

    Российский миллиардер заговорил о смирении после разговора с Набиуллиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok