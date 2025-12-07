Большунов пропустил церемонию награждения после поражения на финише

Лыжник Большунов пропустил церемонию награждения после поражения на Кубке России

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пропустил церемонию награждения после масс-старта на втором этапе Кубка России в Тюмени. Об этом сообщает ТАСС.

Старший тренер сборной Юрий Бородавко объяснил отсутствие спортсмена спешкой: Большунов уже улетал домой и был в пути. Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал такое поведение, отметив, что это не первый подобный случай, и призвал выходить на подиум ради болельщиков.

Лыжник Савелий Коростелев выиграл масс-старт на втором этапе Кубка России в Тюмени. Спортсмен обогнал Большунова на 0,1 секунды.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала вероятных участников Олимпиады-2026 в нейтральном статусе. Она предположила, что Россия получит на Олимпиаду-2026 квоту «1+1» (один мужчина и одна женщина).