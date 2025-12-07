Реклама

13:14, 7 декабря 2025Спорт

Вяльбе назвала вероятных участников Олимпиады в лыжных гонках от России

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала вероятных участников Олимпийских игр 2026 года в нейтральном статусе. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Вяльбе заявила, что практически гарантированные места имеют Савелий Коростелев, Сергей Волков и Дарья Непряева, поскольку они не связаны с силовыми структурами вроде «Динамо», ЦСКА или Росгвардии. Глава ФЛГР также предположила, что Россия получит на Олимпиаду-2026 квоту «1+1» (один мужчина и одна женщина).

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) назвала критерии для получения нейтрального статуса российскими спортсменами. Не допускаются добровольная связь с российскими вооруженными силами, демонстрация спортсменами связи с Россией, а также поддержка специальной военной операции.

2 декабря стало известно об успешном обжаловании российской стороной в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решения FIS, которая запретила представителям страны участвовать в международных соревнованиях. Теперь FIS обязана допустить российских спортсменов к турнирам.

