Вяльбе назвала вероятных участников Олимпиады в лыжных гонках от России

Вяльбе заявила, что на Олимпиаду от России поедут один мужчина и одна женщина

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала вероятных участников Олимпийских игр 2026 года в нейтральном статусе. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Вяльбе заявила, что практически гарантированные места имеют Савелий Коростелев, Сергей Волков и Дарья Непряева, поскольку они не связаны с силовыми структурами вроде «Динамо», ЦСКА или Росгвардии. Глава ФЛГР также предположила, что Россия получит на Олимпиаду-2026 квоту «1+1» (один мужчина и одна женщина).

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) назвала критерии для получения нейтрального статуса российскими спортсменами. Не допускаются добровольная связь с российскими вооруженными силами, демонстрация спортсменами связи с Россией, а также поддержка специальной военной операции.

2 декабря стало известно об успешном обжаловании российской стороной в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решения FIS, которая запретила представителям страны участвовать в международных соревнованиях. Теперь FIS обязана допустить российских спортсменов к турнирам.