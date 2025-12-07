Губерниев оценил шансы российского лыжника на Олимпиаде-2026

Лыжник Коростелев обогнал Большунова на 0,1 секунды в масс-старте Кубка России

Российский лыжник Савелий Коростелев выиграл масс-старт на втором этапе Кубка России в Тюмени. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спортсмен обогнал трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова на 0,1 секунды. Комментатор Дмитрий Губерниев отметил высокую мотивацию Коростелева, у которого есть шенгенская виза, и назвал его идеальным претендентом на медали на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала вероятных участников Олимпиады-2026 в нейтральном статусе. Она предположила, что Россия получит на Олимпиаду-2026 квоту «1+1» (один мужчина и одна женщина).

2 декабря стало известно об успешном обжаловании российской стороной в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решения FIS, которая запретила представителям страны участвовать в международных соревнованиях. Теперь FIS обязана допустить российских спортсменов к турнирам.