Мир
22:00, 20 декабря 2025

Авторитет Мерца в Европе пошатнулся из-за позиции по активам России

Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Christian Mang / Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц оказался в изоляции среди европейских лидеров из-за его позиции по использованию российских замороженных активов. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung (BZ), ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

«Авторитет Мерца пошатнулся — он оказался в изоляции среди европейцев. Канцлер Германии сделал неверную ставку и потерпел унижение», — говорится в материале издания.

План по реализации замороженных активов РФ, который активно продвигал Мерц, провалился, и это нанесло удар по его репутации как в Европе, так и внутри Германии. Кроме того, отмечают авторы статьи, это ослабило позиции Берлина на переговорах по сложному вопросу о дальнейшем финансировании Украины.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон сыграли ключевую роль в отказе от плана Европейского союза (ЕС) по использованию замороженных российских активов в качестве «репарационного кредита» Украине. Альтернативой был выбран вариант займа на 90 миллиардов евро за счет общего бюджета объединения.

