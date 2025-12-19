«Репутация ЕС была бы испорчена». Почему Евросоюз отказался от конфискации российских активов и кто повлиял на это решение?

Политолог Чихачев: Макрон повлиял на решение по активам РФ ради стимулов для ВПК

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон сыграли ключевую роль в отказе от плана Европейского союза (ЕС) по использованию замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Мелони стала убийцей [плана] анонимный европейский чиновник в разговоре с изданием The Financial Times

В ночь на 19 декабря лидеры государств-членов ЕС отказались конфисковать замороженные активы России для финансирования «репарационного кредита» Украине. В качестве альтернативы, по словам председателя Европейского совета Антониу Кошты, был выбран вариант займа на 90 миллиардов евро за счет общего бюджета объединения.

17 часов продлились переговоры по изъятию замороженных российских активов для помощи Украине, по данным FT

Изначально Италия входила в число противников «репарационного кредита», однако ее голос не мог повлиять на принятие инициативы в случае голосования стран ЕС по принципу квалифицированного большинства голосов. В этой связи голос Франции против изъятия замороженных российских активов оказался решающим из-за доли страны в общем населении Евросоюза, которое также учитывается при подсчете квалифицированного большинства.

Как отметил в комментарии «Ленте.ру» доцент кафедры европейских исследований СПбГУ, ведущий эксперт Института военной мировой экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Алексей Чихачев, Эммануэль Макрон мог повлиять на решение по российским активам из прагматичных интересов. В качестве возможных мотивов политолог назвал желание Парижа обеспечить финансирование французского военно-промышленного комплекса (ВПК), а также фактор репутации.

Финансовая репутация Евросоюза, конечно, была бы очень сильно подпорчена, а Макрон выступает за укрепление позиций ЕС в мире Алексей Чихачев доцент кафедры европейских исследований СПбГУ, ведущий эксперт Центра стратегических исследований ИМВЭС НИУ ВШЭ

Исход саммита решили кулуарные переговоры

По данным Politico, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер и Джорджа Мелони незаметно вышли из зала заседаний во время обсуждения расширения Евросоюза и проекта бюджета объединения на 2028-2034 годы. Немецкий политик попытался убедить итальянского премьера изменить свою позицию в ходе беседы один на один, но не добился успеха.

Настоящие события разворачивались в уединенных кулуарах, где лидеры ЕС незаметно совещались со своими коллегами Politico

Как пишет FT, во время саммита в Брюсселе масштаб и сложность предложения изъять российские активы оттолкнули даже сторонников инициативы. «Такая технически неясная вещь напугала лидеров. (…) Это было похоже на засаду», — заявил изданию анонимный высокопоставленный еврочиновник.

Около 03:30 мск 19 декабря лидерам стран ЕС был представлен вариант предоставления займа за счет бюджета объединения

Обсуждение окончательного варианта заняло около часа: опасения скептически настроенных стран были исключены благодаря освобождению от любых обязательств по погашению кредита. При этом государства Евросоюза согласились «продолжить работу» над возможностью использования российских активов для военной помощи Украине.

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Как лидеры ЕС отреагировали на исход саммита

Барт де Вевер назвал отказ Евросоюза от конфискации замороженных российских активов победой международного права. Он отметил, что принятие проекта Европейской комиссии создало бы негативный прецедент для объединения.

Политика — не эмоциональная работа. (...) Рациональность возобладала Барт де Вевер премьер-министр Бельгии

Джорджа Мелони обрадовалась отказу ЕС от передачи российских активов Украине, но подчеркнула, что вопрос о предоставлении «репарационного кредита» не снимается с повестки дня. По ее словам, принятое 12 декабря решение о блокировке российских активов на неопределенный срок стало самым важным по данному вопросу.

Фридрих Мерц назвал решение предоставить Украине кредит под ноль процентов на основе займа сигналом для президента России Владимира Путина. Канцлер Германии подчеркнул, что Евросоюз будет держать российские активы замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит компенсацию Украине.

По итогам саммита Эммануэль Макрон назвал замороженные активы одним из главных рычагов давления ЕС на Россию в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Президент Франции заявил, что принятое обязательство является ясным и конкретным, подчеркнув, что саммит стал «очень хорошим» для Киева.

Мы предоставили Украине то, что обещали. Отсутствие решения стало бы катастрофой Эммануэль Макрон президент Франции

Как отметил Алексей Чихачев, в вопросах внешней политики и, в частности, сдерживания России Эммануэль Макрон старается исходить из принципа стратегической неопределенности. Политолог добавил, что Париж регулярно не проясняет позицию намеренно, особенно в условиях, когда его собственная позиция еще не сформирована.

Макрон еще не хочет торопиться и попридержать козырь с российскими активами для последующих переговоров, более широкого торга или, как он откровенно признался, как инструмент давления на Россию Алексей Чихачев доцент кафедры европейских исследований СПбГУ, ведущий эксперт Центра стратегических исследований ИМВЭС НИУ ВШЭ

Сможет ли Евросоюз выделить деньги Украине?

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил ЕС за решение выделить займ стране и назвал его «важной победой». Однако, по оценке Еврокомиссии, потребности Киева на 2026-2027 годы составят 137 миллиардов евро.

По мнению The New York Times, провал плана по российским активам стал политической ошибкой Урсулы фон дер Ляйен и Мерца. Источники FT, в свою очередь, подчеркнули, что активное продвижение «репарационного кредита» политиками в течение нескольких недель стало поводом для раздражения целого ряда стран.

Однако Эммануэль Макрон пообещал единую политику по финансированию Украины за счет российских активов. По его словам, в Евросоюзе начались «важные дискуссии» об использовании замороженных активов.

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Как отмечает Алексей Чихачев, в решении о выделении займа на 90 миллиардов евро указан принцип приоритетных закупок у компаний военно-промышленного комплекса стран Европы. «По большей части, это перекладывание денег внутри Евросоюза между разными карманами», — подчеркнул эксперт.

У Европейского союза очень хорошо отработана такая практика: как правило, одно большое зонтичное предложение распределяется по разным финансовым механизмам Алексей Чихачев доцент кафедры европейских исследований СПбГУ, ведущий эксперт Центра стратегических исследований ИМВЭС НИУ ВШЭ

Политолог также указал, что даже в случае выделения средств программы финансирования не будут развернуты одномоментно. По его мнению, одним из возможных вариантов перераспределения средств может стать производство французских истребителей Rafale в рамках соответствующего двустороннего соглашения с Украиной.