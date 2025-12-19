ЕС отказался конфисковать замороженные активы России. Премьер Бельгии назвал это победой права и пошутил про дачу в Петербурге

Премьер-министр Бельгии де Верер назвал победой права отказ ЕС от активов РФ

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер прокомментировал отказ Евросоюза от конфискации замороженных российских активов для финансирования Украины. Он назвал соответствующее решение победой международного права.

«Мы избежали создания прецедента, который может подорвать правовую определенность во всем мире. Мы отстояли принцип, согласно которому Европа уважает закон, даже когда это тяжело, даже когда мы находимся под давлением», — сказал политик.

По словам специального представителя президента РФ, главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, это крупная победа для права и здравого смысла, а также для голосов разума в Европе, которые «защищали ЕС/евро/Euroclear».

В Евросоюзе рассказали об условии возвращения России ее активов

Барт де Вевер завершил пресс-конференцию словами о том, что ему нужно ехать в Санкт-Петербург на дачу. «Сейчас мне нужно ехать на свою дачу в Санкт-Петербург, где мой сосед — Депардье, а через дорогу — Асад. И я думаю, что смогу стать там мэром...» — пошутил он.

При этом политик объявил, что ЕС не планирует когда-либо возвращать России заблокированные активы страны. «Евросоюз не имеет ни малейшего намерения отдавать [президенту России Владимиру] Путину российские активы», — уточнил он.

«Теперь российские активы заморожены до тех пор, пока Россия не выплатит репарации. Теперь их разблокирование возможно только решением квалифицированного большинства стран ЕС», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она также напомнила, что раньше они могли быть разморожены, если хотя бы одна страна объединения не продлила их блокировку.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: Yves Herman / Reuters

Украине придется погасить кредит только в том случае, если Россия выплатит компенсацию, пояснил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что замороженные активы позволяют Европе сохранить один из своих главных рычагов в переговорах.

ЕС отказался передать активы РФ Украине

Европейские лидеры в ходе саммита не смогли согласовать «репарационный кредит» Украине за счет замороженных российских активов. Вместо этого было принято решение предоставить Украине кредит под ноль процентов из бюджета ЕС. «Решение о предоставлении 90 миллиардов евро в качестве помощи Украине на 2026-2027 годы было одобрено», — сказал глава Евросовета Антониу Кошта.

При этом Венгрия, Чехия и Словакия юридически отказались участвовать в еврофинансировании Киева. В последнем пункте документа сказано, что заявление саммита по Украине твердо поддержали 25 из 27 государств. Венгрия и Словакия не стали подписывать заявление.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что отказ от активов связан со страхом ответной заморозки, поскольку частных активов Евросоюза в России больше. При этом цель кредита для Киева из средств ЕС заключается в продолжении конфликта с РФ, сообщил Макрон.

Саммит прокомментировал и Мерц. «Финансовый пакет для Украины готов. Это явный сигнал Европы Путину», — высказался он.