Экономика
06:30, 19 декабря 2025

Названо условие для разблокирования активов России

Фон дер Ляйен допустила разблокирование активов России при решении стран ЕС
Марина Совина
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала условие для разблокирования активов России. Ее слова приводит ТАСС.

Фон дер Ляйен напомнила, что раньше российские активы в Евросоюзе могли быть разморожены, если бы хотя бы одна страна объединения не продлила их блокировку.

«Теперь российские активы заморожены до тех пор, пока Россия не выплатит репарации. Теперь их разблокирование возможно только решением квалифицированного большинства стран ЕС», — отметила она.

12 декабря Евросоюз бессрочно заблокировал замороженные активы России. Глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что активы останутся заблокированными до выплат Украине со стороны России.

