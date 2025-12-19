Названо условие для разблокирования активов России

Фон дер Ляйен допустила разблокирование активов России при решении стран ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала условие для разблокирования активов России. Ее слова приводит ТАСС.

Фон дер Ляйен напомнила, что раньше российские активы в Евросоюзе могли быть разморожены, если бы хотя бы одна страна объединения не продлила их блокировку.

«Теперь российские активы заморожены до тех пор, пока Россия не выплатит репарации. Теперь их разблокирование возможно только решением квалифицированного большинства стран ЕС», — отметила она.

12 декабря Евросоюз бессрочно заблокировал замороженные активы России. Глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что активы останутся заблокированными до выплат Украине со стороны России.