07:39, 19 декабря 2025Мир

Премьер Бельгии пошутил о поездке на дачу в Санкт-Петербург

Премьер Бельгии де Вевер пошутил, что ему нужно на дачу в Санкт-Петербург
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, который в ходе саммита Евросоюза высказался против идеи о конфискации российских активов, завершил пресс-конференцию словами о том, что ему нужно ехать в Санкт-Петербург на дачу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас мне нужно ехать на свою дачу в Санкт-Петербург, где мой сосед — Депардье, а через дорогу — Асад. И я думаю, что смогу стать там мэром...» — пошутил политик.

Ранее де Вевер прокомментировал отказ от конфискации активов России и назвал его победой международного права.

