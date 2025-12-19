Реклама

07:02, 19 декабря 2025

В Бельгии прокомментировали отказ от конфискации активов России

Де Вевер назвал отказ от конфискации активов России победой международного права
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Барт де Вевер

Барт де Вевер . Фото: Reuters

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер прокомментировал отказ от использования активов России для финансирования Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Де Вевер прокомментировал отказ от конфискации активов России и назвал его победой международного права.

«Мы избежали создания прецедента, который может подорвать правовую определенность во всем мире. Мы отстояли принцип, согласно которому Европа уважает закон, даже когда это тяжело, даже когда мы находимся под давлением», — подчеркнул он.

Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро. Средства будут основаны на бюджете ЕС и потенциально подлежать возмещению за счет замороженных активов России.

