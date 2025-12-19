Назван источник для займа Киеву

Кошта заявил, что Киев получит кредит, основанный на бюджете ЕС

Председатель Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита заявил, что Евросоюз (ЕС) предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет замороженных активов России. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, в октябре было принято решение, что ЕС покроет неотложные финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы. На прошлой неделе было объявлено, что Россия не получит обратно свои активы, пока не прекратит «агрессию».

В Евросовете было одобрено решение о выделении Украине 90 миллиардов евро на ближайшие два года. В срочном порядке будет предоставлен кредит, обеспеченный бюджетом ЕС, чтобы покрыть неотложные нужды Украины.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что Евросоюз вынужден прибегнуть к конфискации замороженных российских активов ради сохранения Украины.