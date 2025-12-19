Европейские лидеры продолжат обсуждение вопроса о замороженных активах России. Ожидается ли прорыв на саммите в Брюсселе?

Туск: лидеры ЕС добились прорыва в обсуждении вопроса о замороженных активах РФ

Европейские лидеры добились прорыва в обсуждении вопроса о замороженных активах России, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в Брюсселе, где проходит двухдневный саммит Европейского союза (ЕС).

Мы определенно добились прорыва. Все согласны с тем, что нам следует вести переговоры об этом и что использование российских активов будет справедливым Дональд Туск премьер-министр Польши

Вместе с этим польский премьер отметил готовность некоторых стран «бороться до конца» ради получения максимальных гарантий безопасности.

По итогам первого дня саммита решение не было принято

По итогам первого дня саммита Евросовета лидеры Европейского союза не достигли согласия по вопросу использования активов Банка России. Эта тема даже не включена в заявление, опубликованное после первых переговоров.

Коммюнике открывается сразу с главы II, которая посвящена Ближнему Востоку, что может свидетельствовать о том, что глава I, затрагивающая Украину, не была опубликована из за отсутствия единого мнения между лидерами ЕС.

Глава III рассматривает вопросы безопасности и обороны ЕС, глава IV посвящена многолетнему финансовому плану, в главе V обсуждается расширение ЕС, глава VI касается миграции, а в главе VII затрагиваются несколько менее важных тем.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции сообщила, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) оценивает, чтобы решения Евросовета, касающиеся активов России, соответствовали международному праву и не угрожали финансовой стабильности.

Обсуждения могут затянуться

Заседание Евросовета по замороженным российским активам может продлиться до католического Рождества, которое отмечается 25 декабря. Об этом сообщает The New York Times.

Газета напомнила, что европейские чиновники собираются заседать до принятия решения о финансировании Украины.

Уже появились предположения, что оно может затянуться на несколько дней; некоторые чиновники даже предположили, что оно может продлиться до Рождества — 25 декабря The New York Times

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что никто из лидеров ЕС не покинет саммит, пока объединение не решит вопрос будущего финансирования Украины.

Против репарационного кредита выступает ряд стран

Руководство ЕС хочет предоставить Киеву репарационный кредит за счет российских средств, находящихся в Европе. Основная часть средств заблокирована в бельгийском депозитарии Euroclear. Против выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия. По мнению этих стран, изъятие активов может привести к серьезным юридическим последствиям и подорвать доверие к финансовой системе ЕС.

Бельгия требует, чтобы все страны Евросоюза, заморозившие активы, участвовали в схеме финансирования Украины. Премьер-министр страны Барт де Вевер заявил, что ЕС должен взять на себя все финансовые риски в вопросе конфискации активов России, поскольку сумма компенсаций в судах может значительно превысить сумму активов. По его словам, компенсации по таким делам часто превышают основную сумму из-за значительных дополнительных затрат, таких как судебные издержки, задолженность по процентам или возмещение убытков.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что ЕС рассматривает предоставление совместного кредита для Украины вместо использования для этого российских замороженных активов. Он заявил, что о таком займе не может быть и речи, поскольку это противоречит интересам Будапешта.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предупредил, что Москва ответит на конфискацию западными странами принадлежащих России активов.

По словам представителя Кремля, недружественные России страны одержимы войной и только думают, как бы найти средства для финансирования ведения Украиной боевых действий. «Они все одержимы одной мыслью: как бы найти деньги на продолжение войны», — добавил он.

