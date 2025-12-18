Реклама

22:24, 18 декабря 2025

В Европе не смогли решить судьбу российских активов

Евросовет не смог решить судьбу активов России в первый день саммита
Марина Совина
Фото: Pixabay

По итогам первого дня саммита Евросовета лидеры Европейского союза (ЕС) не достигли согласия по вопросу использования активов Банка России. Эта тема даже не включена в заявление, опубликованное после первых переговоров, пишет РИА Новости.

Коммюнике открывается сразу с главы II, которая посвящена Ближнему Востоку, что может свидетельствовать о том, что глава I, затрагивающая Украину, не была опубликована из‑за отсутствия единого мнения между лидерами ЕС.

Глава III рассматривает вопросы безопасности и обороны ЕС, глава IV посвящена многолетнему финансовому плану, в главе V обсуждается расширение ЕС, глава VI касается миграции, а в главе VII затрагиваются несколько менее важных тем.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что Евросоюз должен взять на себя все финансовые риски в вопросе конфискации активов России, поскольку сумма компенсаций в судах может значительно превысить сумму активов. По его словам, компенсации по таким делам часто превышают основную сумму из-за значительных дополнительных затрат, таких как судебные издержки, задолженность по процентам или возмещение убытков.

