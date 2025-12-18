Реклама

Мир
21:36, 18 декабря 2025Мир

В Европе проверят законность решения по активам России

ЕЦБ проверит, чтобы решения ЕС по активам России не нарушали международное право
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Глава ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции сообщила, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) оценивает, чтобы решения Евросовета, касающиеся активов России, соответствовали международному праву и не угрожали финансовой стабильности. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, Центральный банк не должен выражать политические позиции или принимать решения о том, что является уместным, а что — нет.

Его задача, которую он старается выполнять максимально добросовестно, в том числе вне рабочего времени, состоит в том, чтобы реагировать на поступающие запросы и проверять, соответствуют ли любые решения, принятые лидерами, договорам, международному праву и не наносят ли они ущерба финансовой стабильности, пояснила Лагард.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что Евросоюз вынужден прибегнуть к конфискации замороженных российских активов ради сохранения Украины.

