Польский премьер заявил о прорыве в вопросе конфискации российских активов

Туск заявил о прорыве в вопросе конфискации российских активов Евросоюзом

Европейские лидеры добились прорыва в обсуждении вопроса о замороженных активах России, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в Брюсселе, где проходит двухдневный саммит Европейского союза (ЕС), сообщает Reuters.

«Мы определенно добились прорыва. Все согласны с тем, что нам следует вести переговоры об этом и что использование российских активов будет справедливым», — сказал Туск.

Вместе с этим польский премьер отметил готовность некоторых стран «бороться до конца» ради получения максимальных гарантий безопасности.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что у Бельгии есть аргументы против идеи о конфискации замороженных российских активов, она требует гарантий безопасности.