Глава МИД Польши высказался о позиции Бельгии по активам России

Сикорский: У Бельгии есть аргументы по активам РФ, она нуждается в гарантиях

У Бельгии есть аргументы против идеи о конфискации замороженных активов России, она нуждается в гарантиях от союзников. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью французскому журналу L'Express.

«У Бельгии есть веский аргумент, а именно: как небольшая страна, она нуждается в гарантиях от союзников относительно правовых рисков. Я надеюсь, мы создадим такой механизм», — сказал дипломат.

По его словам, эти средства будут использованы сначала на военную помощь Украине, а затем на ее восстановление.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что Евросоюз должен взять на себя все финансовые риски в вопросе конфискации активов России, поскольку сумма компенсаций в судах может значительно превысить сумму активов. По его словам, компенсации по таким делам часто превышают основную сумму из-за значительных дополнительных затрат, таких как судебные издержки, задолженность по процентам или возмещение убытков.