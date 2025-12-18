Кремль пообещал ответить на конфискацию российских активов Западом

Песков: Москва ответит на конфискацию Западом российских активов

Москва ответит на конфискацию западными странами принадлежащих России активов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Любые действия, связанные с экспроприацией наших активов, получат ответную реакцию. Ответственность будут нести те, кто принимал решение коллегиально, те, кто принимал решения персонально, и те, кто их выполнял», — подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, недружественные России страны одержимы войной и только думают, как бы найти средства для финансирования ведения Украиной боевых действий. «Они все одержимы одной мыслью: как бы найти деньги на продолжение войны», — добавил он.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что Евросоюз вынужден прибегнуть к конфискации замороженных российских активов ради сохранения Украины.