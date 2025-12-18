В Кремле заявили об одержимости Европы войной

Песков: ЕС одержим войной и ищет средства для ведения Украиной боевых действий

Страны Европейского союза (ЕС) одержимы войной и только думают, как бы найти средства для финансирования ведения Украиной боевых действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Сейчас такое ощущение, что они все одержимы одной мыслью: как бы найти деньги на продолжение войны», — сказал представитель Кремля.

По этой причине, продолжил Песков, «европейские лидеры вряд ли могли внести какой-то позитивный вклад» в процесс мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

18-19 декабря в Брюсселе пройдет саммит лидеров ЕС, ключевым пунктом повестки которого должно было стать принятие решения по конфискации российских активов в рамках «репарационного кредита» для Киева.