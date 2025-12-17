Евросоюз в последний момент изменил решение о конфискации российских активов. Что случилось и откуда возьмутся деньги для Украины?

Политолог Ткаченко: План изъятия активов РФ является психологической операцией

18-19 декабря в Брюсселе пройдет саммит лидеров Европейского союза (ЕС), ключевым пунктом повестки которого должно было стать принятие решения по конфискации российских активов в рамках «репарационного кредита». Повестка мероприятия была опубликована на сайте Европейского совета — органа принятия решений странами-членами объединения.

Мы обсудим, как лучше всего продолжать защищать интересы Европы и как укрепить переговорную позицию Украины. Важной частью этого уравнения должно стать усиление давления на Россию Антониу Кошта председатель Европейского совета

Однако вечером 17 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Европейская комиссия (ЕК) сняла с повестки встречи вопрос о конфискации российских активов. Политик назвал решение победой над президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Позднее венгерский премьер добавил, что в настоящий момент ЕС рассматривает предоставление совместного кредита Украине вместо использования для этого российских замороженных активов. «Не может быть и речи о займе, в котором Венгрия берет на себя ответственность за кредит, который мы затем отправляем Украине, забудьте об этом», — добавил политик.

Как заявил в комментарии «Ленте.ру» профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко, идеи ЕС по изъятию замороженных активов России являются скорее психологической операцией, чем подготовленным с технической точки зрения планом. Эксперт указал на недостаточную проработанность мер ЕК и значительные финансовые риски для европейских стран в случае принятия решения.

Даже если страны Евросоюза договариваются использовать российские деньги для того, чтобы получить кредит, кто конкретно им даст этот кредит? Это должны быть банки, готовые в долгую выделить средства с минимальной гарантией того, что они получат деньги обратно Станислав Ткаченко профессор факультета международных отношений СПбГУ

Проект Еврокомиссии столкнулся со значительными проблемами: власти Бельгии, на территории которой располагается ключевой депозитарий активов России Euroclear, отказываются поддерживать решение из-за существенных финансовых рисков, а число противников инициативы неожиданно увеличилось за несколько дней до голосования. Как Евросоюз попытается обойти недовольство целого ряда стран и на какие конкретные шаги готова пойти Москва в случае изъятия активов, — разбиралась «Лента.ру».

На какие меры готов пойти Евросоюз?

12 декабря ЕС бессрочно заблокировал замороженные активы России. Как отмечает Reuters, таким образом представители объединения устранили серьезное препятствие для использования этих средств на помощь Украине.

Как заявила Урсула фон дер Ляйен, российские активы останутся замороженными до тех пор, пока ЕС не примет решение об их разморозке. Она добавила, что решение о заморозке активов на неопределенный срок может стать переломным моментом для Украины и Европы.

По данным Politico, ЕК намерена воспользоваться юридической лазейкой, позволяющей принять решение не единогласно, а квалифицированным большинством голосов. Соответствующее исследование, проведенное по запросу комитета по внешним связям Европейского парламента, также было опубликовано на сайте учреждения.

Саммит, конечно, будет очень интересный. Что они придумают, пока я даже предположить себе не могу Станислав Ткаченко профессор факультета международных отношений СПбГУ

С какими проблемами столкнулись еврочиновники?

Как сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники, что подготовительные переговоры ЕС об изъятии активов России зашли в тупик из-за позиции Бельгии. Представители страны потребовала от других государств-членов объединения «неограниченных финансовых гарантий», под которыми в том числе подразумевается разделение любых рисков, связанных с возможным изъятием активов. Отмечается, что Бельгия выступила с требованием менее, чем за сутки до начала саммита.

Наши бельгийские коллеги испытывают сильное давление с разных сторон, и, по моему ощущению, чем быстрее мы придем к общеевропейскому решению, тем быстрее это давление на Бельгию будет снято Кая Каллас верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер также публично назвал три условия использования российских активов:

распределение рисков между странами Евросоюза;

«ликвидность и защита от рисков» — наличие достаточного объема средств у депозитария Euroclear для компенсационных выплат России;

честное распределение расходов между всеми государствами-членами ЕС.

Мне иногда кажется, что в Европе есть какое-то разделение труда: страны демонстрируют здравый смысл не все вместе, а только по очереди Станислав Ткаченко профессор факультета международных отношений СПбГУ

По данным Euractiv, против конфискации замороженных российских активов выступают семь стран ЕС:

Бельгия;

Венгрия;

Словакия;

Италия;

Мальта;

Болгария;

Чехия

Однако даже такого количества стран будет недостаточно в случае принятия решения квалифицированным большинством голосов. Для принятия инициативы «за» должны проголосовать минимум 15 из 27 стран-членов ЕС, представляющих 65 процентов населения объединения.

По данным The Washington Post (WP), администрация президента США Дональда Трампа обозначила Европе намерение использовать российские активы в рамках урегулирования конфликта на Украине. Еврочиновники также выразили опасения возможного конфликта Белого дома и стран ЕС по данному вопросу.

Какое решение примет ЕС?

По мнению Станислава Ткаченко, несмотря на технические проблемы, ЕС по прежнему нацелен на политическое решение о выделении средств на военную помощь Украине. Эксперт подчеркнул, что ЕК ставит своей задачей продлить конфликт на Украине минимум на два года.

Еврокомиссия в рамках своих полномочий до 2029 года гуляет, как хочет. Степень безответственности некоторых представителей ЕК поражает воображение, потому что они могут себе позволить не думать о выборах Станислав Ткаченко профессор факультета международных отношений СПбГУ

При этом политолог усомнился в существовании «окна возможностей» для выделения средств Киеву за счет российских активов. Он отметил, что Европейский центральный банк уже отказался поддерживать проект «репарационного кредита». Также ЕК пока не достигла договоренности о формировании консорциума частных банков, которые могли бы вложить собственные средства в военную помощь Украине.

Еврокомиссия оказалась там, где, по ее мнению, должна была оказаться Россия — в глубоком стратегическом поражении Станислав Ткаченко профессор факультета международных отношений СПбГУ

Какие ответные шаги примет Россия?

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала распоряжение российскими активами без согласия Москвы «противоправным актом, грубо нарушающим нормы международного права». По ее словам, политика Евросоюза в отношении России лишена здравой логики и представляет театр абсурда, который уже привел к плачевной экономической ситуации в самой Европе.

Спецпредставитель президента России Владимира Путина, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о «начале коллапса» из-за возможного понижения рейтинга Euroclear агентством Fitch в случае конфискации российских активов. По мнению чиновника, после соответствующего решения инвесторы начнут переводить средства из Европы в более привлекательные юрисдикции.

Европейская комиссия обожает заниматься самоистязанием Кирилл Дмитриев глава РФПИ, спецпредставитель президента России

12 декабря Центробанк (ЦБ) России подал исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы к Euroclear о взыскании причиненных российскому регулятору убытков. Причиной такого шага ведомство назвало незаконные действия депозитария, а именно лишение ЦБ возможности распоряжаться принадлежащими ему деньгами и ценными бумагами и планы Еврокомиссии использовать активы Банка России без его согласия.

18,1 триллиона рублей составляет размер требований Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear

По мнению Станислава Ткаченко, судебные иски являются только «первой линией обороны» Москвы в случае конфискации российских активов. При этом эксперт отметил, что Россия совершает преимущественно ответные шаги на действия ЕС и не располагает аналогичными объемами европейских золотовалютных резервов на своих счетах.

Государства ЕС тоже прекрасно понимают, что если дело дойдет до изъятия активов, то российская дипломатия оценит это как объявление экономической войны, объявление о разрыве целого комплекса соглашений, которые регулируют отношения между Россией и Европой Станислав Ткаченко профессор факультета международных отношений СПбГУ

Однако политолог также подчеркнул, что объем иностранных инвестиций в экономику России превышает стоимость замороженных российских активов на счетах в странах Евросоюза. По его мнению, в зависимости от выбранного ЕС варианта Москва может рассмотреть целый спектр ответных мер в отношении иностранных активов на российской территории.