Фон дер Ляйен высказалась о сроках заморозки активов России

Фон дер Ляйен: Активы РФ останутся замороженными, пока мы не примем иное решение

Российские активы останутся замороженными, пока Европейский союз (ЕС) не примет решение об их разморозке. Об этом в ходе выступления в Европарламенте заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Российские активы останутся замороженными до тех пор, пока мы не примем иное решение, пока Россия не прекратит войну и должным образом не компенсирует Украине весь причиненный ущерб», — сказала она.

По словам фон дер Ляйен, решение о заморозке активов России на неопределенный срок может стать переломным моментом для Украины и Европы.

Ранее портал Euractiv сообщил, что власти Бельгии по-прежнему не поддержали план использования российских активов для нужд Украины, несмотря на попытки ЕС подтолкнуть ее к этому решению. Премьер-министр страны Барт де Вевер не высказался в поддержку плана, вновь напомнив о рисках для бельгийской экономики.