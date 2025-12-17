Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:08, 17 декабря 2025Мир

Фон дер Ляйен высказалась о сроках заморозки активов России

Фон дер Ляйен: Активы РФ останутся замороженными, пока мы не примем иное решение
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Российские активы останутся замороженными, пока Европейский союз (ЕС) не примет решение об их разморозке. Об этом в ходе выступления в Европарламенте заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Российские активы останутся замороженными до тех пор, пока мы не примем иное решение, пока Россия не прекратит войну и должным образом не компенсирует Украине весь причиненный ущерб», — сказала она.

По словам фон дер Ляйен, решение о заморозке активов России на неопределенный срок может стать переломным моментом для Украины и Европы.

Ранее портал Euractiv сообщил, что власти Бельгии по-прежнему не поддержали план использования российских активов для нужд Украины, несмотря на попытки ЕС подтолкнуть ее к этому решению. Премьер-министр страны Барт де Вевер не высказался в поддержку плана, вновь напомнив о рисках для бельгийской экономики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десятки россиян попали в рабство в Мьянме. Одна из жертв — фотомодель, за освобождение которой требуют почти миллион рублей

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Посла РФ в Таджикистане вызвали в МИД после нападения в Одинцово

    Продажи iPhone рухнут

    43-летняя Светлана Лобода снялась в прозрачном комбинезоне

    Жители подмосковной деревни пожаловались на холод в квартирах

    Москва сохранила лидерство по достопримечательностям среди самых влиятельных городов мира

    В Кремле прокомментировали заявление «коалиции желающих» по войскам на Украине

    В Киеве заявили о выгоде России от президентских выборов на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok