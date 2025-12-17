«Если ЕС не конфискует их, это сделают США». Вашингтон хочет использовать замороженные в Европе активы России в мирном плане

WP: США обсуждают использование активов РФ без согласия Евросоюза

США хотят использовать замороженные в Евросоюзе российские активы в своем мирном плане по урегулированию конфликта на Украине, написала газета The Washington Post (WP) со ссылкой на европейских чиновников.

Два неназванных чиновника заявили изданию, что европейцы получили «четкие сигналы» о том, что администрация президента США хочет использовать эти активы для урегулирования конфликта. Это «порождает опасения по поводу возможного столкновения [Белого дома] с европейскими лидерами», указывает WP.

Уточняется, что использование замороженных активов фигурировало в первоначальном варианте мирного плана из 28 пунктов, предложенном спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Предложение предусматривало использование 100 миллиардов долларов из этих активов в инвестициях на Украине и восстановлении страны под руководством США. А остальную сумму предлагалось вложить в совместный американо-российский инвестиционный фонд.

«Россия пытается убедить Белый дом в том, что мы (РФ и США — прим. «Ленты.ру») можем заполучить [активы]. Они думают, что заставят Белый дом помочь им забрать их у европейцев, позволив им получить часть этого», — заявил изданию бывший высокопоставленный западный банкир, работающий в Москве.

«Раньше велись жаркие споры, стоит ли конфисковывать активы или нет, но теперь вопрос в том, что если ЕС этого не сделает, это сделают США. Таким образом, вопрос уже не в том, будут ли конфискованы активы, а в том, кем именно, что, на мой взгляд, полностью меняет ход дискуссии», — посчитала Агата Демаре, научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям и бывший советник французского казначейства в России.

Неспособность ЕС договориться по активам России посчитали катастрофой

Politico написало, что администрация Трампа оказывает давление на страны Европейского союза (по крайней мере на те, которые считаются наиболее дружественными), чтобы они отказались использовать активы России для предоставления Украине кредита.

Один из чиновников также признался газете, что в ходе недавнего обсуждения по российским активам с представителями США ему «хотелось плакать».

Другие чиновники посчитали, что неспособность ЕС договориться по вопросу изъятия замороженных российских активов грозит объединению катастрофическими репутационными потерями.

В свою очередь, Бельгия так и не поддержала план использования российских активов для нужд Украины, несмотря на попытки Евросоюза подтолкнуть ее к этому решению. Euractiv обратило внимание, что за день до саммита, на котором должна решиться судьба активов, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер не высказался в поддержку плана по их использованию, предупредив о рисках для экономики своей страны.

Назван возможный ответ России в случае конфискации активов

Возможным ответом России на изъятие замороженных активов станут судебные иски и ограничения для находящегося на территории страны иностранного капитала, посчитал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

Забирать иностранные активы мы пока не рискнем, потому что нас по судам затаскают. Пока что Россия регулирует только вывоз капитала иностранными компаниями, возможно, он будет полностью запрещен Станислав Ткаченко профессор факультета международных отношений СПбГУ

Он оценил возможные ответные меры России в случае конфискации ЕС замороженных активов и подчеркнул, что судебные иски являются только «первой линией обороны» Москвы. По мнению политолога, в зависимости от выбранного Брюсселем варианта передачи средств на военную помощь Украине Кремль может рассмотреть целый спектр ответных мер в отношении иностранных активов на российской территории.