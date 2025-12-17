Стало известно послание Евросоюзу от США по активам России

WP: США дали понять ЕС, что хотят использовать активы РФ в мирном урегулировании

США дали понять Европейскому союзу (ЕС), что хотят использовать замороженные российские активы в своем мирном плане по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на европейских чиновников.

«Европейцы получили четкие сигналы о том, что администрация США хочет использовать эти активы в качестве средства для урегулирования конфликта, что вызывает опасения по поводу возможного конфликта [Вашингтона] с лидерами стран Европы», — говорится в материале.

Как утверждается, после появления в публичном поле нового американского мирного плана, предполагающего использование российских активов для восстановления Украины и совместных инвестпроектов России и США, ряд европейских лидеров, в том числе премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, столкнулся с давлением со стороны Вашингтона.

12 декабря Евросоюз принял решение о бессрочной заморозке активов Центрального банка России, хранящихся в Европе. Тем самым, по утверждению руководства объединения, было устранено серьезное препятствие использованию этих средств для оказания помощи Украине.