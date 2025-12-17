Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:27, 17 декабря 2025Мир

Стало известно послание Евросоюзу от США по активам России

WP: США дали понять ЕС, что хотят использовать активы РФ в мирном урегулировании
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

США дали понять Европейскому союзу (ЕС), что хотят использовать замороженные российские активы в своем мирном плане по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на европейских чиновников.

«Европейцы получили четкие сигналы о том, что администрация США хочет использовать эти активы в качестве средства для урегулирования конфликта, что вызывает опасения по поводу возможного конфликта [Вашингтона] с лидерами стран Европы», — говорится в материале.

Как утверждается, после появления в публичном поле нового американского мирного плана, предполагающего использование российских активов для восстановления Украины и совместных инвестпроектов России и США, ряд европейских лидеров, в том числе премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, столкнулся с давлением со стороны Вашингтона.

12 декабря Евросоюз принял решение о бессрочной заморозке активов Центрального банка России, хранящихся в Европе. Тем самым, по утверждению руководства объединения, было устранено серьезное препятствие использованию этих средств для оказания помощи Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно послание Евросоюзу от США по активам России

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда возникла теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    «Государству нужны деньги». Кто станет целью российской налоговой в 2026 году и кому готовиться к проверкам

    Исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» высказалась о деле Долиной

    Россиянам рассказали об опасности сильных землетрясений в Крыму

    Россиянам назвали способы похорошеть перед Новым годом

    Найдено предсказание Жириновского «Трамп берет Венесуэлу, мы — Украину»

    Орбан заявил о снятии связанного с Россией вопроса с повестки саммита ЕС

    Небо окрасилось в необычный цвет и напугало британцев

    Депутаты Европарламента испугались США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok