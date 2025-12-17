В ЕС испугались репутационных потерь из-за вопроса изъятия российских активов

Politico: ЕС опасается репутационных потерь из-за вопроса изъятия активов РФ

Неспособность Европейского союза (ЕС) договориться по вопросу изъятия замороженных российских активов для предоставления кредита Украине грозит объединению катастрофическими репутационными потерями. Об этом в разговоре с Politico заявили европейские чиновники.

«Неспособность будет катастрофой для положения ЕС в мире... учитывая то, какой посыл это будет иметь. Не только для задиристой администрации [президента США Дональда] Трампа», — указали источники.

Ранее Бельгия так и не поддержала план использования российских активов для нужд Украины, несмотря на попытки Евросоюза (ЕС) подтолкнуть ее к этому решению. За день до саммита, на котором должна решиться судьба российских активов, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер не высказался в поддержку плана по их использованию, предупредив о рисках для экономики своей страны.

Также стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на страны ЕС, чтобы они отказались использовать активы России для предоставления Украине кредита.