Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:23, 17 декабря 2025Мир

В ЕС испугались репутационных потерь из-за вопроса изъятия российских активов

Politico: ЕС опасается репутационных потерь из-за вопроса изъятия активов РФ
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Неспособность Европейского союза (ЕС) договориться по вопросу изъятия замороженных российских активов для предоставления кредита Украине грозит объединению катастрофическими репутационными потерями. Об этом в разговоре с Politico заявили европейские чиновники.

«Неспособность будет катастрофой для положения ЕС в мире... учитывая то, какой посыл это будет иметь. Не только для задиристой администрации [президента США Дональда] Трампа», — указали источники.

Ранее Бельгия так и не поддержала план использования российских активов для нужд Украины, несмотря на попытки Евросоюза (ЕС) подтолкнуть ее к этому решению. За день до саммита, на котором должна решиться судьба российских активов, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер не высказался в поддержку плана по их использованию, предупредив о рисках для экономики своей страны.

Также стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на страны ЕС, чтобы они отказались использовать активы России для предоставления Украине кредита.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В подконтрольной Киеву части ДНР начали принудительную эвакуацию населения. Что об этом известно?

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Родители устроившего резню в школе под Москвой девятиклассника попали на видео

    В России посмертно наградили отказавшегося сдаться в плен бойца СВО

    Названы любимые направления российских богачей в 2025 году

    «Спасателей» предупредили о риске токсичного окружения

    Малышева назвала простой способ отличить настоящую красную икру от поддельной

    Сосед России начнет отправлять преступников в тюрьмы за нападения на медиков

    Новые хозяева дома нашли за стеной таинственную деревянную дверь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok