Назван возможный ответ России на изъятие активов Евросоюзом

Политолог Ткаченко: Ответ РФ на изъятие ЕС активов — суды и ограничения капитала

Возможным ответом России на изъятие замороженных активов Европейским союзом (ЕС) станут судебные иски и ограничения для находящегося на территории страны иностранного капитала. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

Забирать иностранные активы мы пока не рискнем, потому что нас по судам затаскают. Пока что Россия регулирует только вывоз капитала иностранными компаниями, возможно, он будет полностью запрещен Станислав Ткаченко профессор факультета международных отношений СПбГУ

Ткаченко оценил возможные ответные меры России в случае конфискации ЕС замороженных активов и подчеркнул, что судебные иски являются только «первой линией обороны» Москвы. По мнению политолога, в зависимости от выбранного Брюсселем варианта передачи средств на военную помощь Украине Кремль может рассмотреть целый спектр ответных мер в отношении иностранных активов на российской территории.

«Государства ЕС тоже прекрасно понимают, что если дело дойдет до изъятия активов, то российская дипломатия оценит это как объявление экономической войны», — резюмировал эксперт.

12 декабря Центробанк (ЦБ) России подал исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы к Euroclear о взыскании причиненных российскому регулятору убытков. Причиной такого шага ведомство назвало незаконные действия депозитария, а именно лишение ЦБ возможности распоряжаться принадлежащими ему деньгами и ценными бумагами и планы Еврокомиссии использовать активы Банка России без его согласия.