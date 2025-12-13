Реклама

17:36, 13 декабря 2025Мир

Россия пообещала ответные меры на решение о заморозке своих активов в Европе

Захарова: РФ примет ответные меры на решение ЕС о заморозке российских активов
Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Россия примет ответные действия на решение Евросоюза (ЕС) о бессрочной заморозке активов РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

Распоряжение российскими активами без согласия Москвы является «противоправным актом, грубо нарушающим нормы международного права». По ее словам, политика Евросоюза в отношении России лишена здравой логики и представляет театр абсурда, который уже привел к плачевной экономической ситуации в самой Европе.

Захарова указала, что «речь идет об откровенном банальном воровстве», за счет миллиардов российских госрезервов ЕС хочет подправить свою плачевную экономическую ситуацию. «Без последствий такие деликты в международных отношениях не остаются», — подчеркнула она.

ЕС бессрочно заблокировал замороженные активы России 12 декабря. Как писал Reuters, тем самым представители блока устранили серьезное препятствие для использования этих средств для оказания помощи Украине.

